«Jeg bor med en…

Et diskret, men utholdende par, Nolwen Leroy og Arnaud Clement har elsket perfekt siden januar 2008. Det er imidlertid en fryd å møte denne merkelige sykdommen som eks-tennisspilleren lider av, Phycorexia. Beskrivelser av denne patologien, nevnte sangeren selv nylig.

I et forhold med Arnaud Clement på mer enn 15 år, fant Nolwen Leroy den perfekte balansen i følelseslivet hennes. Duoen, som tok imot lille Marin i 2017, har vært svært diskré i pressen, men alt går bra med en fløyelsbackhand mellom sangeren og tidligere tennisspiller. Også tolken av «Broken» berømmer stadig fordelene til kameraten sin i intervjuer.

Arnaud Clement led av en forbløffende avhengighet

Som du kan forestille deg når du bor sammen med en tidligere idrettsutøver på høyt nivå, er sport en del av parets daglige liv. Likevel, utover en enkel fast, men rettferdig praksis, lider Arnaud Clément av «idrettssyke», for å bruke Nolvens ord. Som han nylig forklarte i programmet «Les chemins de traverse»:

Jeg elsker fotturer. Men jeg tar små turer, for med familien min er sønnen min fortsatt liten, og da vil han ofte bli båret på skulderen. Han er litt lat. Jeg har alltid elsket utholdenhet. Jeg spiller litt tennis. Men selvfølgelig nå… jeg må. Jeg lever med pikoreksi, noe som betyr at idrettssyke uunngåelig presser meg litt og det motiverer meg.

For å fullføre sangerens ord, vit at picorexi er en ekte sykdom, anerkjent av WHO siden 2011. Den er preget av fysisk og spesielt psykologisk avhengighet av sportsaktiviteter. De Larousse gir følgende definisjon:

En avhengighet preget av et ukuelig behov for å aktivt utøve en idrettsaktivitet på bekostning av skader eller utmattelse, og i noen tilfeller til og med på bekostning av ens karriere og familieliv.

Det er klart at Arnaud Clement ikke kan la være å spille spillet, ikke for nytelsens skyld, men av nødvendighet. Selv om den tidligere fotballspilleren Pixente Lizarazu også har definert seg selv som pikoreksiker, er en morsom patologi fortsatt ikke nevnt i Frankrike. Men er det sant? Faktisk er det for ham den rene gleden ved å spille spillet, som han presiserte etter magasinartikler om emnet:

Vær stille på sosiale medier om pikoreksi, min «sykdom»🤔🙈. Jeg fant ut at sportsavhengighet har dette navnet, og det kan betraktes som en sykdom. Andre grad. Det går bra for meg. Flott «medisin». 😜🏄‍♂️⛷🤼‍♀️🚵‍♀️. @EditionsduSeuil — Bixente Lizarazu (@BixenteLizarazu) 28. april 2018

Overgangen fra en profesjonell idrettskarriere til pensjonisttilværelsen er ikke lett, og det er ikke uvanlig at enkelte idrettsutøvere faller inn i pikoreksi. Tilsynelatende er Arnaud Clement en av dem. La oss håpe denne merkelige avhengigheten ikke påvirker livene til den lille familien for mye!