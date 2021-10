“Jeg brakk bena på 5 minutter”

Remco Evenpol Turen til Lombardia 2021 ble ikke som han hadde håpet. Tilbake på Lombard-veiene ble han sett falle ned fra broen (red.anm .: på et annet spor), Dzonink klarte ikke å kjøre hurtigsteget Følg det beste på slutten av løpet, men fortsatt på 19. plass 15:23 fra vinneren Thadej Bokhar.

På den siste stigningen, Paso de Kanda, går du jevnt tilbake og etterlater hjulene til en gruppe på tretti ryttere. På den tiden manglet den 37 km.

“Jeg hadde et beinbrudd på 5 minutter. Siste stigning var etter 3-4 km. Etter det øyeblikket bestemte jeg meg for å klatre i mitt eget tempo. Det gikk litt fort for meg“, Forklarte Evan Paul etter løpet.

Unge Belgia led i noen minutter, men eksploderte ikke. Evenpoyal kom seg og gjenvunnet verdifulle posisjoner i finalen, der han hadde gode følelser.

“På slutten av klatringen var jeg litt nærmere med mannskapet. På den siste bakken mot Bergamo følte jeg meg bedre igjen. Kanskje beina var litt blokkert av denne lange kjørelengden. Jeg kunne ikke fortsette. Godta det umiddelbart i dette voldelige tempoet. Det er livet. “

I stedet for å le, vil Evan Paul kanskje beholde dagens positivitet i Lombardia, hvor han levde med tanke på hendelsene i 2020.

“Det er en annen følelse å løpe her på svingete veier igjen med det som skjedde i fjor. Men det kom bra ut etter hvert som løpet gikk. Til slutt håndterte jeg nedstigningen. Jeg opplevde ingen problemer.”

Og til slutten. “Jeg er glad jeg fikk de 20 beste plassene. Vi holdt på å vinne, men endte på andreplass med laget, noe som er et godt resultat når det kommer bak vinnerne av Liege-Pastogne-Liege og Tour de France.. “