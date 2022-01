Jeg brukte et år med et 100 % Apple-oppsett (angrer jeg?)

Apple TV, Apple Watch, iPad, iPhone: I 2021 skjemmet Apple oss bort med mange nye produkter. roman av Presse-citron.net Han var i stand til å teste dem i flere måneder, og han gir deg sin mening i en ny video publisert på kanalen til våre kolleger:

En observasjon: prisene

Som Romain påpeker, er det faktisk en stor ulempe ved å utstyre deg fullt ut med Apple-merket: det er prisen. Faktisk, med en god bærbar datamaskin, en avansert telefon, et nettbrett og noen få tilbehør, er baren til flere tusen euro er raskt overvunnet.

Men denne ulempen forsvinner, selvfølgelig, ganske raskt takket være opptreden av de aktuelle enhetene: Apples silisiumbrikker, for eksempel, anses som unikt raske takket være deres co-design med macOS. Nå i den mest avanserte versjonen (Monterey), kan programvaren også sømløst synkronisere med andre produkter av samme merke selv om Universal Control-funksjonaliteten fortsatt er under behandling.

flytte

Romain forklarer også at utvalget av gjenstander som tilbys av Apple, tilsvarer det daglige livet til en nomade, med alternativer til de mest imponerende maskinene som f.eks.iPadPro som kan gjøre oppgaver som videoredigering på farten enkle.

Når det gjelder å lytte til musikk, er det forenklet takket være den raske sammenkoblingen av AirPods Pro og AirPods Maks med iOS, selvfølgelig. Prisene på disse hodetelefonene varierer fra 149 euro for andre generasjon til 629 euro for hodetelefonene, her ansett som mer egnet for lange turer som de med fly eller tog.