«Jeg brukte hele uken på å konsultere denne siden»

Richard «Freedom» Akimeng, en 21 år gammel fotograf fra Antwerpen, fant lykken i ulykken sin. Han pleide å la den elektriske sammenleggbare sykkelen stå i lobbyen til bygningen sin hver kveld, bare for å oppdage at den var borte en morgen.



Stilt overfor denne situasjonen sier han: «Jeg konsulterte Facebook-markedsplassen i en hel uke på grunn av risikoen for å finne en stjålet sykkel». En uke etter tyveriet fant han eiendommen sin på et sosialt nettverk. Han identifiserer den med en ripe og lås. Imidlertid mangler flere deler av sykkelen hans, som dynamoen, noe som gjør at sykkelen ikke lenger er elektrisk.