«Jeg elsket å undervise, det var definitivt ikke slik jeg ville avslutte karrieren min» (bildet)

Michael Flynn, en lærer i Kent, England, hadde en stor ulykke etter å ha lagt ut en «upassende» melding på sosiale medier. Far mister lærerjobben etter å ha snakket med kjeltringer som truet familien hans på Facebook.

Grunnen til at han ble sparket? Hun skal ha brutt retningslinjene for sosiale medier til skolen der hun jobbet.

Ifølge Mirror er fakta at 23. mai forsøkte en gruppe tenåringer å stjele en sykkel fra familiens hage. Michaels kone Angela, en tidligere politimann i USA, ba de unge mennene dra. Men en av dem knivstakk henne og truet med å voldta henne og ta henne med til morderne i familien.

Michael, som sov under konfrontasjonen, la ut en melding på Facebook som oppfordret foreldrene til de unge kjeltringene til å kontakte ham. «Fire ungdommer prøvde å stjele sykkelen og truet kona mi da de ble tatt. En jakt fulgte, og en av dem mistet skoene sine i slagsmålet. Hvis dette er din sønn, kan det være lurt å kontakte meg før jeg kontakter politiet. Twydall er et lite sted, før eller siden vil jeg finne det. Så hvis du ønsker å løse dette i det stille, anbefaler jeg at foreldre sender meg en melding, ellers svarer jeg på min egen måte,» sa Michael på det sosiale nettverket.

Men dagen etter kom en gruppe ungdommer tilbake med en stor stein klar til å kaste den mot et vindu. Så stakk de av da Michael så ut. «Jeg elsket å undervise» Ting blir raskt komplisert for Michael, som får dårlige nyheter fra skolen noen dager senere: Etablissementet har bestemt seg for å utvise ham på grunn av professorens «truende» innlegg. «Jeg stjal ikke noe og truet ingen. Jeg er offer for en forbrytelse og jeg blir straffet», klager Michael i spaltene til Mirror. «Jeg elsket å undervise, og jeg ville selvfølgelig ikke avslutte karrieren,» legger han til. Michael forventet ikke en slik tillatelse, men han angret ikke på nyhetene som ble lagt ut på Facebook. «Adrenalinet var litt høyt. Jeg ble vekket av at kona mi sa at noen hadde truet med å voldta meg. Jeg skulle ønske jeg hadde rammet det litt annerledes, men jeg angrer ikke på at jeg tok vare på familien min, gjentar familiefaren.