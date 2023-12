«Jeg elsket det, og så følte jeg meg skyldig»: dette var det som presset Laetitia Halliday til å bryte opp med Jalil Lespert.

De to dvergpapegøyene virket fullstendig forelsket, da de jevnlig utvekslet uttalelser på sosiale nettverk. Hvorfor avsluttet de romantikken? Laetitia bekrefter, med redselen alltid virvlende i Johnnys sinn.

«Jeg er forvirret. Jeg elsker, og så frykter jeg. Jeg er redd, jeg klarer det ikke«, hun tror på TF1.»Min siste kjærlighetshistorie, jeg trodde på den, jeg elsket den, og så følte jeg meg skyldig. Jeg føler meg skyldig for å være lykkelig uten Johnny, jeg føler at jeg er utro mot ham, jeg føler at jeg sviker ham, jeg føler at han ser på meg, jeg føler at jeg er utro mot ham (…) . Han dro, vi lovet hverandre, men han ga meg ikke velsignelsen til å være lykkelig. Han sa ikke til meg: «Vær glad, start livet ditt på nytt». For han er veldig sjalu. Jeg tilhører mannen min«.

Leticia sa også at hun ønsket «Arbeid med deg selv«Fordi hun er»Kun ett ansvar«Hans mål nå er å komme videre.»Den ene etter den andre«.