«Jeg er 33 og livet mitt er for kort nå»

Etter å ha slått sykdommen i 2017, begynte den 33 år gamle briten Victoria Power å føle seg uvel etter å ha lagt merke til hoste og alvorlig tretthet. Etter å ha konsultert legen, fikk hun enkle resepter på antibiotika. Fire dager senere, under et rutinebesøk hos kirurgen hennes, kom imidlertid den ødeleggende nyheten.

«Jeg hadde skygger i lungene og leveren. Etter mange flere skanninger og tester ble det bekreftet at jeg hadde kreft i lunger, lever, lymfeknuter og bein. Jeg var knust», vitner hun til Mirror. Legen mislest skanneren hans for noen dager siden. «Jeg er 33 år gammel og livet mitt er for kort nå.»