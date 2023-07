«Jeg er glad jeg fortsatt er i live»: Wood van Aerts stamtavle til Grand Columbiar ikke verdsatt blant fansen

Tour de France: 2. plass på Grand Colombier, Maxime van Gils øker høyden

Løpere er ikke helt ferdige etter å ha nådd toppen av Grand Colombier. Faktisk måtte medlemmer av pelotonet sykle ned fordi lagbussene ikke var autorisert til å gå opp passet. Ifølge Vaud van Aert er det nærmest «behind the scenes», veldig farlig. «Jeg er glad for å fortsatt være i live»Jumbo-Wisma sprengte belgieren da han nærmet seg bussen, før han forklarte til den nederlandske kanalen NOS: «Tusenvis av mennesker er fortsatt på veien og vi må gjennom passet. Det er ikke alltid veldig trygt.». «Supportere tar ikke særlig hensyn til oss, for de går også på veien”, når de fleste løpere har gått foran.

Det er den samme historien med lagkameraten Dylan Van Baarle. «Det er ikke morsomt«, sa nederlenderen.Det er fortsatt løpere som går opp og andre som går ned. Og med det ser folk som går nedover veien den andre veien. De skjønte ikke at de måtte bli med bussen vår selv etter å ha krysset perrongen«.

