Axel Witzel Dames dukket opp for journalister på onsdag for å gi Rangers ledelsen i Europa League-kampen mot Dortmund denne torsdagen. Den 33 år gamle belgierens kontrakt går ut neste juni, og han har fått spørsmål om fremtiden.

Den erfarne Liégeois, hvis navn er i omløp, spesielt i Italia og Portugal, unngikk ikke spørsmål, men tilfredsstilte ikke journalister. “Jeg er i en spesiell situasjon“Axel Witzel har gått med på at kontrakten ikke vil bli fornyet.”Men i dag er det ikke et problem— Da rettet han seg opp.Jeg vil ikke lenger fokusere på de kommende kampene. Det er viktig for meg å avslutte sesongen godt, vi sees senere.“

Så resten av sesongen går gjennom denne Europa League-kampen, hvor Dortmund, som er 3. bak Ajax og Sporting Portugal i Champions League-gruppen, må avslutte 1/8 mot Rangers. Holder (0-3 seier) sist helg mot Union Berlin og en god kampskribent, Median ønsker at klubben skal fortsette tempoet. “Vi ønsker å bygge farten til Berlin og overgå oss selv“Axel Witzel slutter.”Vi ønsker å ta det på banen denne torsdagen også. Du må være konsekvent i forsvar og angrep, som handler om balanse.“