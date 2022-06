«Jeg er ikke ensom lenger»: Cyril Hanona erklærer at han er et par

C8s urolige Emily er skilt fra barna hennes, Bianca (11 år) og Lino (10 år). Siden den gang har Cyril Honona vært veldig mystisk om kjærlighetslivet sitt.«Jeg sier det igjen og igjen, jeg er dekket av kjærlighet. Jeg sier ikke bli forelsket», Han dro til og med showet sitt i mai i fjor. Noen dager senere, før Matthew Telormios spørsmål fortsatte å kveles «Jeg er ikke singel. Kroppen min ble ikke tatt, hjertet mitt.« Det var vagt fordi det måtte forstås «Ikke med noen» Men det er «Hjertet hans ble tatt». — Var det noen som sa nei?Deretter ertet han spaltisten sin சிர og Cyril Hanuna.

Denne onsdagen så hele teamet hans gjennom det for å lære mer. Valerie Benam understreker dette ved å analysere filmen «A Perfect Man» med Settle Beff og Didier Borden. «Å lete etter en kvinne er ikke komplett, det viser at hun leter etter noen som bryr seg om henne.» Og Matthieu Delormeau bør gå rett til sjefen hans. «Du som er alene: du må vite hvordan du spør». Overrasket svarer Cyril Hanuna ham. «Hvem sa jeg var ensom?«»Du»Da ble spaltisten overrasket. «Nei, det har endret seg»Så skled programlederen. «Hvis du ikke er alene, er du i et forhold?» «jeg er ikke alene«Pappa Baba sa ganske enkelt. «Jeg er ikke i et fritt forhold», bemerket han. Ikke i gjenger eller polymerer. Cyril Hanauna kontaktet paret med spørsmål de måtte ha. Så skyggen svever fortsatt over kjærlighetslivet hans, bortsett fra at han «ikke lenger er alene».