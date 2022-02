“Jeg er ikke et monster, jeg er en gentleman”

For første gang siden dokumentaren ble utgitt på Netflix, ble Shimon Hayut intervjuet av magasinet Insight. Ifølge ham er fakta han ble siktet mot fullstendig usanne.

Dokumentar ” Tinder-svindler Den har allerede blitt sett mer enn 50 millioner ganger over hele verden. Kringkasting på en strømmeplattform NetflixDen forteller historien om tre ofre for en 31 år gammel israelsk gutt ved navn Shimon Hyatt, som bedrar dem etter at han har vunnet deres tillit.

Siden filmens utgivelse har den unge mannen blitt utestengt fra en dating-søknad, og ryktet om å være en falsk sjarmerende prins vil sannsynligvis forfølge ham i veldig lang tid. Den unge mannen, som ønsker å gjenopprette sitt image, ble intervjuet av Insight Edition på den amerikanske kanalen CBS. ” Jeg er ikke en Tinder-jukser “, forklarer han.” Jeg er ikke en jukser, jeg jukser ikke. Folk kjenner meg ikke, og de kan ikke dømme meg. En person jeg ønsket å møte på Tinder. Jeg er en gentleman, ikke en demon. ⁇

Intervjuet hans skal etter planen sendes i to deler 21. og 22. februar.