«Jeg er ikke fornøyd med det»: Vincent Kompanys reaksjon etter 9/0

Clarets tapte 2-5 mot Tottenham på lørdag, til tross for at Lyle Foster, den tidligere Circle-spilleren, og Westerlo (4.) var en tidlig startende.

Jeg har vært en spiller i 11 år i Premier League, og jeg forstår posisjonen vi spiller i, sa Kompany på pressekonferansen etter kampen. «Ingen starter sesongen naive. Vi vet at vi står overfor en stor utfordring, men det er sant for alle opprykkslagene. For øyeblikket har alle tre opprykkslagene bare ett poeng. Det beviser nok en gang at hver kamp i Premier League er veldig bra… vanskelig».

Burnley har allerede sluppet inn 11 mål på tre kamper og opplevde flere turnovers på egen banehalvdel mot Tottenham. «Jeg er ikke glad for det,» sa Kompany. «Men jeg tror det er lettere å løse defensive problemer enn å angripe. Jeg tror vi fortsatt hadde sjanser i dag. Det var mot Manchester City og Aston Villa. Jeg er fornøyd med det. Det holder oss inne i spillet. På en måte kan du forventer at vi starter sesongen 9-0. Vi spilte mot tre flotte lag. Men det er ingen unnskyldning. Vi må forbedre oss, det er klart. Vi jobber hardt. Det er fortsatt mye rom for dette laget å forbedre seg.»