‘Jeg er ikke James Milner’ – Liverpool overførte nederlag med fange, Jeremy Kyle og Rafa Benitez ble nesten med i Real Madrid

Denne dagen i 2007 signerte Liverpool Jermaine Bennand fra Birmingham mot et gebyr på $ 6 millioner.

Kanten skammet seg aldri for kontroversen, men spilte bedre noen ganger på Anfield før han dro sammen med manager Rafa Benitez og solgte til Portsmouth.

Her er historien om hans Liverpool-liv:

A.C. vant Champions League-finalen i 2007. Ser vi tilbake på Liverpool-siden som møtte Milan, kan du se et lag som vant 845 landskamper mellom dem.

Verdensmesterskap, europamesterskap, Champions League, UEFA Cup, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, ERTVC, Super League, FA Cup, League Cup, Copa del Rey, Coppa Italia, DFP-Focal, KNV B Cup, Turkish Cup, FIFA Klubb-VM-medaljer og OL.

Blant dem er de europeiske gigantene Real Madrid, Barcelona, ​​Bayern München, A.C. Milano og A.S. For folk som Roma stiller de opp etter deres stilling på Anfield.

Likevel en spiller som ikke har internasjonale landskamper, vinner medaljer og en klubb med stort navn på CV-en etter sin tid Liverpool Det strålte sterkt i Athen.

Ferdig i Pillarige Town i stedet for Barcelona. Childhood Red drømte om å spille for kjæresten sin på Anfield.

Jermaine Bennant.

Mens hans gjenværende kolleger har skapt vellykkede karrierer rundt kontinentet og prøvd å bruke hver eneste bit talent i høyeste grad, er Wingers historie fortsatt en spennende historie om uoppfylt energi.

Eller var han aldri god nok? Når sant skal sies, følte han seg alltid som en andrevalgsspiller Rafa Benitez. Ikke alle Spinard ønsket virkelig på Anfield.

En signering for Liverpool Innbytter for Danny Alves etter at Brasils eget flytting til Mercedes falt, Ble Bennett med i Reds i juli 2006 fra byen Birmingham med en signatur på 6,7 millioner dollar. Han satt i fengsel for et år siden.

Ikke desto mindre var kampanjen 2006/07 høydepunktet i karrieren hans, og han manglet langt en UK-samtale.

Da 24-åringen, det tredje yngste medlemmet som startet Liverpool XI bak Daniel Acker og Javier Maserano i Athen, må ha kommet inn på toppen med bedre år enn ham.

I stedet var Champions League-finalen i 2007 like god som den ble.



(Bilde: MUSTAFA OZER / AFP / Getty Images)



Vimpel trakk seg tilbake i 2018. Etterlot bare Pepe Raina som start-XI den kvelden var fortsatt aktiv.

Etter å ha forlatt Barcelona i januar, er Mascherano for tiden på den kinesiske siden av Hebei China Fortune Books og forbereder seg på å møte den sliterende Chongqing Tangtai Lifan i helgen.

Nå 38, Bennett vakte sist oppmerksomhet ikke av fotballgrunner, men for Jeremy Kyle’s utseende på showet Han prøver å avgjøre ekteskapet med kone Alice Goodwin etter en kontroversiell situasjon i det berømte Big Brother House i 2018.

Etter å ha tilbrakt tid på Anfield, tilbrakte Pennant tid i utlandet. La Liga hadde et trekk, men med Real Zaragoza i stedet for Real Madrid eller Barcelona. Han har jobbet med Pune City og Tombines Rovers i India og Singapore.

Det er også permanente staver i Stoke City, Wigan Athletics og Barry, mens han sist var på bøkene i ikke-ligaen Billarike Town fordi livet hans sakte visnet.

Må lese Liverpool FC nyheter

Siden starten på den første Premier League-sesongen i 1992 har Liverpool signert 31 senior engelske spillere.

Selv når det gjelder uhemmet på Anfield, trenger ikke engelske spillere å vente lenge på å motta et hat-trick av jomfru internasjonale hatter, inkludert Neil Rudok og Dominic Solanke.

Med Julian Dix er Pennant en av bare to spillere som aldri har spilt for tre løver.

En lovende ungdom etter å ha kommet inn i Notes County, signerte Arsenal den da 15-åringen i 1999 for $ 2 millioner – registreringsavgiften for en trener på den tiden. I sin nylig utgitte selvbiografi, ‘Mood: Bad Behavior, Ugly Facts and Beautiful Games’, erkjente han at han skulle bli i Meadow Lane.





Der slutter ikke tilståelsen. Han scoret et hat-trick i sin fulle debut for Arsenal mot Southampton i mai 2003. Imidlertid gjorde han det fordi bakrus var ute til de tidlige timene dagen før.

Det er ikke en metode. Hennes liv er knust av historier om kvinnelighet og hektiske netter.

Han ble den første Premier League-spilleren som hadde på seg en elektronisk tag i en sport da han ble siktet for fyllekjøring med Birmingham City i mars 2005 etter løslatelsen fra fengselet. Da han ble fanget identifiserte han seg opprinnelig som Ashley Cole.

Han innrømmer åpent å ha kjørt under påvirkning i sine memoarer, og fortsatte deretter å kjøre når han ble diskvalifisert.

Hans beryktede Porsche Turbo-historie, med en personlig nummerplate, ble funnet forlatt på en togstasjon i Zaragoza med fem måneders parkeringsbilletter, og fullførte en fristdag for å flytte tilbake til Storbritannia til Stoke City.

Forlatt av moren i en alder av tre år og oppvokst av faren for narkotikahandel, ble han senere avhengig og tilbrakte tid i fengsel, noe som gjorde Pennants liv ikke lett.

Han hadde ingen kontakt med moren det neste tiåret før han ba henne om å signere en pass-søknad slik at han kunne reise til Paris med britiske skoleelever. Selv en slektning fortalte ham feilaktig at han på et tidspunkt hadde dødd av kreft i halsen.

Det er utrolig hvordan en spiller med en slik historie kunne ha tilbrakt et tiår av karrieren under Arsene Wenger og hushjelpen til Benitez. Når det gjelder sistnevnte, er konflikter med spanjolen uunngåelig for alle som vet noe om individet.





Det er et forhold som vil mislykkes fra begynnelsen. Bennett spilte imidlertid noe av den beste fotballen i karrieren under Benitez, som endte i 2007 med en Champions League-sluttprestasjon.

Siden han forlot Anfield har han gjentatte ganger uttrykt tanker om sin tidligere manager.

I selvbiografien sier han: «På banen ser jeg ofte det beste. Du må stole på dem når spillerne endelig krysser den hvite linjen. Men med Rafa var det faste retninger.

“Noen ganger forvandler han en spiller til en Xbox, kler meg ut som en robot og legger et bilde av ansiktet mitt i det. Jeg er ikke en defensiv midtbanespiller. Jeg er ikke James Milner, jeg er bare en spiller, Jeg gjør mine egne ting, men hans standardinstruksjoner De kontrollerte meg så mye at de forhindret meg i å være fri, og han ville aldri tillate at tingen min skulle skje.

«Når du har så mange instruksjoner, er det så vanskelig. Du har noen algoritmer og taktikker i tankene dine, men han skriker enda mer til deg. Plutselig er du forvirret. Du har to sett med instruksjoner i tankene dine, og du lurer på hva du skal gjøre. Plutselig fordi tankene dine er overalt, betyr det at du forvirrer et enkelt pass.

“Helt ærlig, Rafa er en slik drøm.”

Pennant fortsetter: “Hvor kjedelig og repeterende trening kan være, jeg mister den og roper, ‘***** I orden – gi oss fem sider! ‘

Ta kontakt med Liverpool-fans over hele verden på vårt offisielle sponsorteam. Hold LFC oppdatert med de siste overskriftene, overfør rykter og tusenvis av røde! Bli med på teamet vårt gratis ved å klikke her!

“Som spiller må du ha litt moro for å gjøre trening bedre og mer livlig. Men med Rafa var trening så kjedelig at du bare vil komme inn. Alt du trenger å gjøre er å kutte håndleddet! Treningstid, vi vil ikke gjøre form, taktikk og noe annet.! ”

Kanskje hvis han hadde lyttet til Benitez, ville livet hans ha forandret seg annerledes. Men da ville han ikke være vimpel.

Da dagene hans var nummerert etter avgangen med spanjolene i Liverpool, brukte kantspilleren slutten på sin Reds-kontrakt i Portsmouth på lån da de ble utvist fra Premier League.

Likevel sluttet han seg til Real Madrid i stedet. Budet ble bare akseptert for Juventus Ramos å velge West Ham United-flopp Julian Fafert.

Rangert av Wenger, rangert av Benitez og rangert av den mest berømte klubben i fotball, hadde Bennett talent. Hvorfor han ikke oppnådde mye, kan diskuteres.

Han burde ha oppnådd mer. Han må eie medaljer fra mange vinnere. Han burde ha spilt for England.

Hans trekk for Liverpool burde ikke være begynnelsen på slutten. Jeremy Kyle burde ikke ha holdt fast på overskriftene for å vises i showet.

Med tanke på talentet hans, mislyktes Pennant i fotball eller savnet fotball ham? Men å spille for Liverpool i en Champions League-finale er drømmen til alle Reds-fans fra barndommen.

Livet hans ligner en moderne Shakespeare-tragedie. Men Jermaine Bennant levde opp til drømmen. Kanskje det hadde vært nok.

Versjonen av denne artikkelen ble først publisert i oktober 2018

Vil du ha en pre-eksklusiv forhåndsvisning av Liverpool-forhåndsvisningen i innboksen din og gjennom postkassen? Gå hit Finn ut mer og beskytt kopien din.