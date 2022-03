«Jeg er ikke sint på RTPF, men jeg er glad for å bli med i Sudinfo, en av de beste samlerne av historier og informasjon.»

Benjamin, du forlot RTBF etter 21 år og ble med i gruppen vår Sudinfo. Hva førte til avgjørelsen din?

I rammen av RTBF, når du er programleder-programleder-journalist, har du svært få beslutningshåndtak. Det er som om du er nederst på rangstigen. Jeg ønsket å finne en blandet funksjon mellom produksjon, opprettelse og prosjektgjennomføring. Funksjonen til den sveitsiske militærkniven på en måte …







Er det en del av en lang refleksjon hjemme?

Dette er refleksjoner som modnes i løpet av noen måneder eller flere år. I dag, i et globalt miljø, er det vanskelig å slutte i jobben. Du må bare være mer diskriminerende med hjelpen du gir mot andre mennesker. Å forlate en aktivitet er en personlig og økonomisk risiko, og du må være sikker på at du ikke vil sjenere familien din. Når du er 20 år, ikke still deg selv disse spørsmålene.







Deltok din ektefelle i denne avgjørelsen?

Jeg diskuterte det mye med henne. Ikke for å få hans enighet, men hans visjon. Det er en slags egoisme i denne beslutningsprosessen. Du må finne balansen mellom lyst og rasjonalitet. Min kone sa til meg og den essensielle setningen: «I alle fall, foreløpig bør du ikke komme hjem før klokken 20.30. Så jeg tror ikke jeg kommer til å se ned på deg! «(ler)

Arbeidstempoet på Sudinfo er annerledes, men ikke mindre intenst

Massevis av tidsfrister, kryss, antenner, puber i daglige sendinger i 20 år … disse gir deg igjen adrenalinnivået. Det belønner deg fra et personlig synspunkt, men til slutt gjør det deg sliten. Når vi ser på media og aldersdetaljer, ser vi på et tidspunkt «voksne» som forlater hverdagen. Du vet aldri hvordan Usain Bolt kan se ut til enhver tid i livet!

Adrenalinet er der fortsatt, men annerledes?

Ja. Se, disse levende møtene og hva jeg ønsker å få ut av dem. TV og radio er begge veldig ustabile ting, og du vil glemme setningen din i det øyeblikket du sier den. Det interessante her er å skape noe solid, å etterlate et spor, å gravere noe til rett tid. Det gir fortsatt mening!

Benjamin, hva blir din eksakte aktivitet på Sudinfo fra denne mandagen?

Jeg har tittelen «Chief Video Officer», som betyr at jeg har en jobb med å lage og produsere videoer for sudinfo.be. Jeg vil hjelpe team med å forestille seg videoformater og realisere dem. Kanskje, for andre gang, får jeg jobb som journalist og en avatar av videoformater.







Hvorfor valgte du spesifikt å bli med i gruppen vår?

Jeg har lest belgiske aviser hver dag i 20 år, og Sudinfo er en av de beste historiefortellere og innsamlere av informasjon fra domenet. Jeg tror grunnen til at jeg blir med i dette redaksjonelle arbeidet er for bedre evne til å forstå landskapet, jeg tror ingen andre blader kan gjøre dette. Dette er en stor utfordring: hvordan lage noe moderne videoinnhold? Når du ser på franske eller amerikanske aviser, er det ingen som finner den magiske formelen.

Betyr det å lage video ikke gjøre TV?

Nei. Du bør ikke gjøre TV nettopp fordi det alltid vil være flere måter å TV på. Det er nyskapende med ikke-TV-produkter. Etter å ha sett alt det sa jeg til meg selv at det ikke er noen utfordring i TV og radio lenger … det er ingen fremtid.

For ikke å nevne at TV kommer til å dø …

Nei nei. La meg bare si at skrivemaskinens dager er over.

Vil du gjøre TV igjen?

Ærlig talt, jeg vet ikke. Dette er næringene hvor steder er svært sjeldne. TV er ikke jobben du søker på. Vi kommer for å hente deg. Da jeg sa «hei» til mitt siste radio- og TV-program, var jeg godt klar over at det ville være siste gang i livet mitt. Så ideen om å ikke gå til Sudinfo for å gå til CNN!

Har du depresjon?

Jeg ble litt rystet da jeg sist sa «hei» på radioen fordi jeg hadde tenkt på denne ungdomsromansen med kolleger i 20 år. Men jeg er glad og stolt over å begynne i denne nye jobben. Siden er allerede kommet tilbake!

På tidspunktet for kunngjøringen av avgjørelsen forestiller vi oss at 90 % av folk ikke forstår det … Hvorfor forlate TV-en som mange drømmer om?

95 % av menneskene, ja! (Ler) Attraksjonen på TV og radio er morsom. Vi kan ikke forestille oss at de som liker dette kan spise noe annet. Så det var vanskelig å ta en avgjørelse. Å drive med TV og radio er et svært sjeldent trofé som kan overleveres til noen få. Men uten TV og radio kan du ha et rikt liv. Men vanskelig å forstå…

Da du sluttet på skolen, drømte du om TV?

Jeg drømte om radio da jeg sluttet på skolen. Jeg har gjort mye. Så var det TV, som bringer en annen måte å fortelle historier på. Det jeg alltid har vært interessert i er nyttig og teknisk. Og det er ikke mange ekte radioteknikere. Derfor var det flott å ha ekte teknikere som Philip Zionax, Cyril Daydei eller Rafael Scani som jobbet med dem.

Hva er du mest stolt av det du har gjort på TV og radio?

Dette er ting som ikke finnes i CV. Jeg er så stolt av «SOS-duene» på radioen. Og «fortell deg selv». Begge er fullstendige forbedringer. Du kan lage et komplett bilde fra et punkt. Med et halvt komma lager du en komplett plan! Jeg er så stolt over å kunne gjøre slike prosjekter.

Angrer du på noe?

ikke i det hele tatt. Alt dette skapte den jeg er i dag og tillot meg å forlate. Til slutt hadde jeg planer, følelser som noen aldri hadde. Jeg hadde – og jeg kunne vært mer ellers – men i dag er tanken å gå videre. Jeg bygger et hus ved siden av huset jeg bygde.

Var omdømme, som noen kan synes er tyngende, en viktig faktor i beslutningsprosessen din?

Jeg har aldri brukt min skam i ordets innflytelsesrike betydning for å tjene noe ut av det. Fra det fikk jeg enkel kommunikasjon. Folk har kommet til meg ofte, og det er bra. Men det å gjøre TV skaper et inntrykk og et portrett av deg, noe som ikke er riktig – hevder eks-kolleger noen ganger. Faktisk orket jeg ikke portrettet de prøvde å male meg. Du sier, jeg tror ikke det. Forestillingen om at du lager TV kan noen ganger være uutholdelig. Det er en del av jobben, men jeg kan leve uten det!

Så hva er ditt perfekte portrett?

Det virkelige portrettet er det mine kusiner gjorde ansikt til ansikt.

Ble du sint på RTBF?

Nei. Jeg tror historien ble skapt. Folk var sinte på meg for at jeg dro, ja, fordi ingen ønsket å bli utelatt. På det ikoniske nivået er det komplisert å gi opp. Arbeidet mitt, mer enn jeg gjorde, har jeg gjort. Jeg tror historien er over. Og innerst inne vet alle.

Du hoppet over den første uken med RTBF. Fikk du sjansen til å se dine alternativer i presentasjonen av «We Are Not Pigeons», Fanny og Dipat?

Nei, jeg er ikke der ennå, så jeg har ikke en sjanse ennå. Men av respekt sender jeg ikke så mye melding til laget. Jeg har ingen intensjoner om å være svigermor! (Ler) De gjorde meg et flott ferieshow og vi spiste et godt gruppemåltid også. En kunngjøring er bra, men den er lang, og det er på tide å avslutte den.







Noen råd til Fanny og Dipat?

Akk, ikke spesielt for dem. Men dette er et generelt råd: Belgia er større enn Brussel og Vallonsk Brabant!