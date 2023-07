«Jeg er lei av å lyve»: Lucy Bernardoni («Star Academy») innrømmer å ha vært i et forhold med Gregory Lemarchal

I fjor høst ble Nakshatra-akademiet Tilbake i TF1. Kult-telecrosset som inneholdt Jennifer, Nolven Leroy eller Quentin Mosiman, antatt å være utryddet for alltid, ble gjenoppstått av den private kanalen i flere uker. Med en ny sesong allerede planlagt for neste studieår, var et comeback tilfredsstillende.

Lucy Bernardoni, det tidligere hovedansiktet til programmet, har blitt erstattet av en ny kandidat Nakshatra-akademiet. Sesong 4-finalisten kom ikke tilbake som en kandidat, men som en sangtrener hvis mål var å forberede Star Scholars på lørdagens bonus. Opplevelsen brakte frem gode minner for den 36 år gamle Nicois.

I en uutgitt episode av Inès Vandammes podcast som ble sluppet forrige søndag, avslørte den tidligere kandidaten, som var 17 år da hun dukket opp på programmet i 2004, en hemmelighet om opplevelsen hennes. Nakshatra-akademiet Hun lovet å aldri avsløre seg selv. Sistnevnte handler om Grégory Lemarchal, vinneren av sesong 4, som døde av cystisk fibrose i 2007.Når jeg ser tilbake, kan jeg si at den dagen Gregory døde – fordi han ikke dro, døde han – døde en del av meg også.Hun begynner før hun innrømmer: «Du må fortsatt vite at det ikke er min venn Gregory. Jeg elsket ham virkelig. Jeg sa aldri […] Men jeg er lei av å lyve for meg selv.

Forelsket er Luci Bernardoni usikker på plassen sin når den unge mannen hun forelsker seg i dør under en Telecrosset-sending. «Det er min store kjærlighet, så jeg vet ikke hvor jeg skal plassere meg. Jeg har ikke rett til å gråte annerledes», Hun tror. «Selv i dag har jeg ikke mistet en venn, men jeg later som alltid.»

Følelsene hennes for Gregory Lemarchal var imidlertid sterkere enn hun noen gang hadde vært. Ifølge kandidaten kjente den unge mannen stor kjærlighet, ja, men i armene til Karine Perry. «For meg var det mitt (Great Love, red.), men jeg tror ikke jeg er hans. Det er tøft […] Når jeg ser tilbake, er jeg glad han elsket like mye som han gjorde, og ble elsket av Karin like mye som han elsket. Men jeg tok meg tid, tydeligvis.»

Det ville imidlertid ikke ha vært noen frysning mellom de to eks-kjærestene til Gregory Lemarchal, som holdt ting flatt lenge. I 2010 fortsatte livet til Lucy Bernardoni, moren til en liten Lily Angelina, og i 2018 giftet den tidligere stjerneakademikeren seg med kandidaten til den første sesongen, Patrice Magda.