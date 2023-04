«Jeg er på jobb med bøtta med vann i hånden, og så fort noen åpner gylfen sin, går jeg av».

Philip var sliten. I forrige uke bestemte han seg for å vises i media til Mediahuis-gruppen. For han har hatt det samme problemet i årevis. Bor i Saint-Trond, et steinkast fra STVV stadion, finner han dusinvis av supportere som gjør avføring mot gjerdet til huset hans hver uke. «Noen mennesker kommer inn i hagen min», klager han.

I går, søndag, under den siste Jubiler Pro League-kampen for sesongen, gjorde han klar bevegelsen, klatret opp på krakken sin, panelet i hånden … bøtte med vann i den andre. Den lille fotballfanen som turte å nærme seg hekken sin risikerte å bli sprayet. «Jeg er på jobb med en bøtte vann i hånden, og så fort noen åpner flua hans går jeg av».