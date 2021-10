“Jeg er sjokkert. Jeg forlater showet”: Jennifer var forvirret i stemmen

Under den nye episoden av “The Voice All the Stars” dedikert til de beste kandidatene fra tidligere sesonger, kunne seerne se en forvirrende scene. Fjerningen av Al-Hai utløste en uventet reaksjon fra Jennifer, som var trener på settet.

“Jeg ble sjokkert. Jeg forlater showet. Jeg fortsatte ikke.” Dette er ordene som The Voice-trener Jennifer sa til Mika etter at hennes forsvarer Al-Hai ble fjernet under en kryss-kamp-test. Tragedien rammet, og hun vendte seg deretter til Nikos. “Oppriktig, jeg er litt forvirret. Jeg er enig … Jeg elsker deg flyt (Al. Hei, det vinnende talentet mot forfatterens notat), Jeg burde absolutt ikke reagere sånn. Men jeg er veldig misforstått. Jeg er veldig skuffet. Jeg kan ikke se dere synge sammen“, Hun trodde.

Asa dis carbon ble deretter kjent i bosetningen. Programlederen snakket igjen: “Dette er bortkastet, har du inntrykk av at vi har mistet to store talenter?“”Som alle andre ville det ha gjort meg veldig avsky“, Svarte han. I et forsøk på å trøste sangeren husket Nikos showets lekne natur.Jeg forteller deg at vi koser oss. Vi spiller med sangere og artister “, Han forklarte. “Det gjorde meg ikke glad der!“, Svarte Jennifer.

Selv om denne køen bare varte noen få minutter for publikum, varte den faktisk like lenge som våre kolleger på Télé Loisirs. Ifølge dem fikk skytingen Jennifer til å forlate settet, og avbryte filmingen i mer enn en halv time. Denne scenen var imidlertid nok til å provosere sinne til noen internettbrukere, som skyldte treneren for respektløs oppførsel.