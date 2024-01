«Jeg er treg»: For lang toalettpause og smilende advarsel til Rafael Nadal | Tennis

Rafael Nadal led et mindre tilbakeslag i Australia denne torsdagen, til tross for tennisprestasjonene hans mot Jason Kubler i andre runde av Brisbane-turneringen. Mellom to sett fikk den tidligere verdens nr. 1 en advarsel for overskridelse av tidsgrensen. Først overrasket over dommerens irettesettelse da han kom tilbake fra toalettet, valgte han å smile.

Han tok senere opp hendelsen under et intervju etter kampen. «Det var litt rart fordi jeg visste at jeg hadde fem minutter. Brisbane er en veldig fuktig by og jeg måtte skifte klær. På walkie-talkie ble jeg fortalt hvor mye tid jeg hadde igjen, og jeg trodde jeg skulle ut i tide, men fyren med meg satt i stolen.»Kanskje noen sekunder bak dommerens tid. For da jeg kom tilbake, sa han at jeg var litt forsinket. Ærlig talt, jeg trodde jeg skulle komme i tide,» han puster.