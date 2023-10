«Jeg er trist»: Didier Deschamps snakker om Paul Pogbas positive dopingprøve

«Jeg kommer ikke til å ha et bestemt eller seriøst standpunkt. Jeg vet ikke hvordan fremtiden hans blir, men det er klart det vil ta tid,» sa Didier Deschamps på en pressekonferanse i forkant av mandagens EM-kvalifiseringskamp. -2024 Frankrike vs Nederland på fredag.

«Han er ikke lenger med oss,» fortsatte han. «Det står i parentes. Jeg håper han finner et smil igjen, full besittelse av faget og feltet sitt.»

Verdensmesteren i 2018 er ansvarlig for en fire års suspensjon, som ellers kan reduseres til to år, etter å ha testet positivt for testosteron på sidelinjen av den første dagen av det italienske mesterskapet, som han ikke deltok i. Intensjon er vist.

«Overraskende», «utenkelig», «karrieren over»: Frankrike i sjokk etter Paul Pogba-skandalen

En måned etter å ha blitt midlertidig suspendert av det italienske antidopingbyrået (NADO) den 11. september, fant Pogba, 30, sist fredag ​​ut at en analyse av B-prøven hans inneholdt metabolitter av testosteron som ligner de i A-prøven.

Deschamps sa at han var «veldig lei for Paul, som befant seg i en komplisert situasjon der han måtte forsvare seg, og det ville være nødvendig for ham».

«Selvfølgelig, gitt det viktige forholdet jeg har til Paul og det faktum at jeg må støtte spillere som sliter, er jeg trist,» fortsatte treneren.

Pogba har ikke hatt tilgang til Juves treningssenter siden hans positive dopingprøve ble offentliggjort.

Pogba har spilt 91 kamper (11 mål) for de blå. Siste start 29. mars 2022 i en vennskapskamp mot Sør-Afrika (5-0).