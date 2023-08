«Jeg er trist»: Kommentar til Goldmans biografi laget uten hans tillatelse | Mennesker

I en sjelden reaksjon på Chained Goose gjorde den 71 år gamle artisten det klart at han aldri godkjente forfatteren til å skrive boken. «Jeg har aldri møtt denne forfatteren, heller ikke vennene mine, og jeg synes synd på alle menneskene som kjøper disse bøkene om meg og lurer dem,» sa han. På sin side hevdet historikeren Ivan Jablonga aldri å ha møtt sangeren personlig. I et intervju med Le Figaro forklarte han at han stolte på intervjuer med stjernen.

Siden han trakk seg fra scenen på begynnelsen av 2000-tallet, har Jean-Jacques Goldman unngått offentlige opptredener så mye som mulig. På nesten 20 år aksepterte artisten bare noen få forestillinger for veldedighetsarrangementer, spesielt forestillingen til Enfoirés til fordel for Restos du Coeur. I 2021, da noen fans håpet at han ville komme tilbake til scenen for en siste avskjedsturné, satte sangeren slutt på håpet. «Avskjedstur? Jeg er trist over den sorgen dette fraværet kan forårsake, men jeg vet hva scenen trenger av engasjement, energi, lyst, og jeg er ikke opp til det. Og jeg tror det kommer til å bli veldig vanskelig og emosjonelt,» sa han.