“Jeg er ubevegelig fra toppen de neste fire ukene.”

En helvetes kveld for verten og den berømte belgiske Sammelier. På sosiale nettverk ønsket han å bekrefte og forklare helsen sin.

Eric Boschman, som hører på «Les Bons Vivants» hver lørdag på Bell RTL, hadde en veldig spennende kveld. Mannen som ga ut bok med Julian Lapril ville tulle, og endte opp med dobbel forskyvning i skuldrene, noen avrevne leddbånd og mikrobrudd.

Han forklarte alt på sin Facebook-side: Jeg vil aldri fortelle deg om mitt personlige liv. Men siden noen arrangementer vil bli utsatt om ti eller femten dager til, skylder jeg deg noen ord. Jeg ville tulle, så jeg tok en spade. Tilkalte brannmenn. Jeg må takke sykepleierne og legen ved SMUR som tok seg av meg så raskt med et smil. Brannmenn som opptrådte feilfritt den gang. Til slutt krisene til St. Elizabeth. Kort sagt dobbel forskyvning av skuldrene, mye støy og uro for enkelte avrevne leddbånd og mikrobenbrudd. Du har ikke satt meg fri ennå. Kjempene var så stille at jeg var i vannet

», skriver han ved å dele noen bilder som oversetter den tragiske hendelsen.

Eric Boschmann svarte på Twitter: ” Jeg risikerer å lese litt roligere i noen dager. Jeg har lenge vært en ivrig fan av Philip Croyson (forfatterens notat: firbeint amputert, ingen spøk). Men der, ubevegelig ovenfra de neste fire ukene, får jeg aldri se hverdagen hans, som jeg virkelig liker. ⁇