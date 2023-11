«Jeg erklærer at jeg ikke autoriserer …», denne allestedsnærværende meldingen på Facebook er ubrukelig

Du har sikkert sett dette skje flere ganger de siste dagene, eller til og med ukene. «Jeg kan ikke koble til uten å godta annonser, men jeg vil nekte tilgang til bildene mine. I følge 6O Minutes rådet en advokat til å legge ut dette: «Krenkelse av personvernet kan straffes ved lov.» Facebook Meta er nå en offentlig enhet. Hvis vi ikke legger ut en erklæring minst én gang, vil det teknisk forstås at vi har autorisert bruken av bildene våre, samt informasjonen i profilens statusoppdateringer. Jeg erklærer herved at jeg ikke gir tillatelse til å bruke mine personlige data eller bilder.»

Facebook-meldingen inneholder META-data, den er ubrukelig ©Skjermbilde Facebook

Denne meldingen er ikke fra i dag. For flere år siden ble alles vegger oversvømmet. Men det er enkelt: Brukere, gjennom denne meldingen, postet på Facebook (Facebook-hjemmet) for å bruke sine donasjoner og dele innhold på profilen deres… Dette er en totalfunksjon, av denne grunn.

vilkår for bruk

Generelt, når en bruker registrerer seg på et nettsted, godtar han generelt de generelle bruksvilkårene uten å nøle. Disse tekstene er ofte uleselige, veldig lange og noe tekniske. Men generelt sett er målet deres det samme, uavhengig av nettsiden. Disse vilkårene tillater at dataene brukes, ofte til kommersielle formål, og noen ganger for statistikk for det aktuelle nettstedet.

Og på Facebook er det ikke overraskende det samme. Ved å opprette kontoen din bekrefter du at du har godtatt de generelle vilkårene for bruk. Ved å godta det, lar du Meta (og dermed Facebook) gjenvinne innholdet du publiserer, nemlig dine innlegg, bilder, videoer og mer generelt antall interaksjoner som liker og kommentarer. Målet er i stor grad kommersielt. Ved å bruke disse dataene kan Facebook lettere målrette brukertype og levere reklamer som er relevante for dine behov.

