«Jeg fant det voldelig»: Valerie Pascal reagerer på å bli sparket ut av «M6 Boutique»

2. januar, da de trodde de skulle være på en presentasjon av Pierre Thostel og Valery Pascal M6 butikk, fans av teleshopping-showet ble overrasket over å se et nytt par på den lille skjermen. I deres sted berømmet Charlotte Rosier og Laurent Orduffel fordelene med produktene på salg.

En endring overrasket begge showets stjerner, som ble varslet … samme dag. «Noen fra Celextra (Stars, som eide programmet, ble kjøpt av selskapet og oppløst, red.anm.) Han ringte 2. januar for offisielt å fortelle oss at vi ikke lenger var på lufta, men vi visste det allerede siden vi så programmet den morgenen. Det var voldsomt for meg og publikum”, forklarer Valerie Pascale TV-magasin. Den tidligere frøken Frankrike angret på at hun og hennes on-air-partner ble paret M6 butikk I 29 år fikk ikke publikum sjansen til å si farvel. «Vi kunne ha kommet og dannet en liten forsamling for å kunngjøre at fakkelen er gått, og for å ønske Charlotte og Laurent velkommen. Det ville vært mindre brå for tilskuerne og for oss. Så vi kan like gjerne si farvel og takke publikum for deres lojalitet.»