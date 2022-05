«Jeg fant ut at Aldi kastet mange ting»

Tiffany Butler er en Texas-mor som har bestemt seg for å endre livet sitt radikalt. Hun setter ikke lenger sine ben i et supermarked og foretrekker å rote gjennom kisten til favorittbutikkene sine, og hevder at hun tjener mer enn 70 tusen euro i året ved å selge noen av disse produktene videre.

I Texas er det helt lovlig å gå gjennom søppeldunker, og Tiffany Butler vet det. Firebarnsmoren har skapt overskrifter siden hun gjorde det klart at hun ikke lenger går i én butikk, og begynte å forsørge seg selv bare ved å rote i søppeldunker.

Dermed høster hun mat hos Aldi eller Starbucks, men søker også foran de ulike butikkene, og henter sminkeprodukter eller elektriske apparater. Søppelgraving startet som en hobby, men ble til en bedrift som tjener ham over 70 000 euro i måneden.

Mange gjenstander er lagret

Takket være ham reddes tusenvis av organismer fra søppelfyllinger hver måned. Elektrikermannen hennes gjør ofte nødvendige reparasjoner på elektriske apparater, slik at de kan selge 75 % av funnene sine videre.

Den unge kvinnen deler sine beste funn på TikTok, hvor hun blir fulgt av 2,5 millioner mennesker. Hva Tiffany ikke selger til seg selv eller donerer til sine kjære.

Skattene som ble gjenvunnet spenner fra dyre frisører til akvarier, tredemøller, sminke og snacks, som han deretter deler med sine 2,5 millioner følgere av TikTok.

La søppelet være rent

«Butikker kaster mye klær som jeg sparer. De fleste butikksjefer er glade for at jeg sparer noen varer fra søppelfyllingen. Jeg fant ut at Aldi kaster mange ting som du kan samle ved stengetid»; Hun forklarer til «NeedToKnow».

Moren er ikke flau over å se henne rote i søpla. Imidlertid påpekte hun at du alltid bør vite lovligheten av søppeldykking i byen din. «Legg alltid igjen mer søppel enn du finner», ler hun. Hun avslutter med å si: Vær forsiktig, for denne praksisen er avhengighetsskapende. Så skal vi begynne?