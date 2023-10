«Jeg fikk drapstrusler»: Bella Hadid om Israel-Hamas-krigen

Den amerikanske modellen Bella Hadid er kjent for sin selvhevdende personlighet. Bella Hadid, som er av palestinsk avstamning, har ofte tatt til orde for fred i Palestina. Men siden starten på krigen mellom Hamas og Israel har det vært stille. Denne torsdagskvelden snakket modellen i en lang utgivelse.

Les mer «Jeg ber for sikkerheten til de uskyldige»: Kim Kardashian og Gigi Hadid reagerer på krigen mellom Israel og Hamas

«Jeg fikk drapstrusler»

Mens søsteren Gigi Hadid uttalte seg i begynnelsen av konflikten, valgte Bella Hadid å tie. Men denne torsdagskvelden ombestemte hun seg. «Beklager min stillhet«, begynner mønsteret.»Jeg har ennå ikke funnet ordene for disse ekstremt vanskelige og forferdelige ukene som har brakt verdens oppmerksomhet til en situasjon som har påvirket uskyldige liv i flere tiår.«, bemerker Bella Hadid. Litt lenger forklarer han også at det er»Drapstrusler kom«.»Telefonnummeret mitt ble lekket og familien min var nesten i fare. Men frykt er ikke et alternativ«.





Senere i meldingen forklarer den unge kvinnen at hun støtter Palestina, men hun fordømmer det.Terrorangrep på sivile«. Hun lytter også.»Regjeringer jobber for fred«.