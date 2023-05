«Jeg føler meg så dårlig»: Den russiske ministeren dør på mystisk vis etter å ha kritisert landets regime

Det er et nytt mystisk dødsfall i Vladimir Putins følge. Hva skjedde med denne mannen? Pjotr ​​Kucherenko. Han var en av viseministrene til den russiske presidenten, men døde på flyet etter å ha kritisert regimet sterkt.

Pyotr Kucherenko (46) var på Cuba med den russiske delegasjonen. Presidentflåtens fly stoppet i Casablanca, Marokko, og tok deretter av til Moskva. Men ministeren har det så dårlig at flyet snur for nødlanding i Sør-Russland. Redningsteamet kunne ikke gjøre noe for å redde ham.

Hans død er mistenkelig. Mannen, som var gift med en russisk popstjerne, var syk. Men han hadde en svært kritisk ordveksling om regimet med en journalistvenn som hadde forlatt Russland. Roman Super publiserer samtalen deres og ministerens bemerkninger. «Redd livet ditt og familien din. Kom deg raskt ut. Du kan ikke forestille deg de forferdelige grusomhetene som vil skje i landet vårt. Russland vil være ugjenkjennelig om et år.»han sa.