«Jeg føler …

I den lille verdenen til franske kjendiser har noen tatt sjansen på å leve i utlandet i eksil. Dette er tilfellet med Olivier Minne, 56 år, som nå bor i USA. I et nylig intervju forklarte han årsakene til sin avgang uten å nøle.

Den franske offentlighetens favorittprogramleder på TV, Olivier Minne, dukker ofte opp i landets mest sette programmer, som for eksempel Fort Boyard, som han har vært vertskap for siden 2003 (20 år i år). Men i motsetning til hva man kanskje tror, ​​bor fransk-belgieren ikke lenger i Europa, men på den andre siden av Atlanterhavet, i California:

Olivier Minne: Årsaker til hennes eksil i Amerika

I et nylig intervju med en avis Gala, innrømmet den berømte animatøren hovedårsakene til hans avgang fra Frankrike. Hvorfor valgte du Amerika? I tillegg til det kommersielle aspektet, er det for hans personlige liv at kontinentet over Atlanterhavet har trollbundet ham, da han produserer prosjekter i den amerikanske regionen:

Olivier Minne : «Los Angeles har frigjort meg fra beskjedenhet og komplekser: i denne byen kan jeg følge alle mine ønsker. […] I USA kan jeg gå på det lokale supermarkedet mer enn i Paris, iført joggebukser eller med rotete hår … Når folk kjenner meg igjen, rører jeg alltid, men jeg ser ikke på det som påtrengende. I stedet føler jeg at jeg klarte å opprette en forbindelse [avec les Américains] »

I år 2023 har det nå gått 21 år siden TV-verten ble med på West Coast of America (flytter i 2002). Basert i San Fernando Valley, omtrent 20 minutter fra sentrum av Los Angeles, pålegger Olivier Minne, i en alder av 56, en disiplin av fysisk og intellektuelt jern for å perfeksjonere sin integrering i Amerika. Han sa:

Olivier Minne «Jeg står opp klokken 05.30. Jeg driver med kroppsbygging og kondisjonstrening på en klubb for å løsne opp sinnet og kroppen, så skriver jeg og leser og ser på gamle filmer for å utdanne meg om den amerikanske psyken gjennom tidene. Bare for å underholde meg selv.

Det er mer enn 20 år siden Olivier Minne fant lykken langt borte fra Frankrike, i Amerika. Den geografiske profilen hindrer ham imidlertid ikke i å fortsette å jobbe på fastlands-Frankrike og fremfor alt fra å dukke opp blant franskmennenes favorittpersonligheter.