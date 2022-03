«Jeg følte meg fornærmet»

Etter å ha fullført sine sykehjemsoppgaver, dro Matthew til Asda-butikken sin i Thornaby. Mens han handlet, kom en ansatt for å finne ham og ba ham «forlate butikken umiddelbart». Så måtte han senke kurven og gå.







Men så opprørt over denne historien ringte Matthew butikken for å finne ut mer. «Jeg snakket med butikkledelsen som fortalte meg at de ikke likte måten jeg handlet på,» forklarte Matthew i The Sun-spaltene.

Briten sa at han følte seg «diskriminert og ydmyket». «Jeg plukket opp en flaske Ouzo og i det øyeblikket spurte kvinnen meg med flaske i hånden,» sa Matthew med et sukk. Så spurte han hvorfor, og insisterte på at han ikke hadde gjort noe galt og «ikke stjele noe». «Hun gjentok seg selv om og om igjen som en papegøye. Det eneste andre hun sa til meg var: «Vi har sett deg her før»,» legger han til.

«Etter den femte gangen hun ba meg forlate butikken, hadde jeg ikke noe annet valg enn å legge fra meg kurven og gå. Jeg handlet som om jeg alltid hadde handlet,» forklarer Matthew videre.

En talsperson for Asda svarte: «Selv om det alltid er en siste utvei å be en kunde om å forlate, kan de be dem om å forlate butikken hvis kollegene våre mistenker mistenkelig kundekjøpsatferd.