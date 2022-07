«Jeg følte meg som en superstjerne», reflekterer Wood van Aert over sin beste uke i Tour de France

To etappeseire, fire dager med den gule trøya på skuldrene, en allerede dårlig ledelse i den grønne trøyen: uke én Wood Van Aert Tour de France er rett og slett magisk på veiene. Etter ni etapper der han spurtet, angrep og hjalp lederne sine, nyter Jumbo-Wizma lagmesteren en velfortjent hviledag.

Etter å ha testet negativt for koronaviruset – som resten av feltet – møtte ikke Van Aert pressen på mandag (red.anm.: vi foretrekker å unngå ekstern kontakt), men uttrykte følelsene sine i en video teamet hans sendte til media. Jumbo Wisma.

«Denne hviledagen hjelper meg å innse hva jeg har klart å oppnå denne uken.», Van Aert var henrykt over å realisere drømmen sin om å bruke den gule trøya. «Jeg rangerer denne uken veldig høyt på listen over ting jeg har oppnådd i livet mitt.»

Vaud van Aert ble invitert til å fortelle en historie om sine fire dager i gult, og returnerte til etappe 2 i Danmark. «Jeg hadde tatt den gule trøya. Vi ble sittende fast i trafikken og gikk under politieskorte. I det øyeblikket følte jeg meg som en superstjerne. Det er et flott øyeblikk», smilte Van Aert, og innså at «(hans) posisjon har endret seg fra for to eller tre år siden»..