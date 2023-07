«Jeg forstår ikke»: 81 år gammel sjåfør dreper to i Frankrike på tre måneder

For ti dager siden døde en 83 år gammel mann i en bilulykke i Saint-Malo. Det kunne vært mer alvorlig ettersom den dødes barnebarn også ble kuttet. Bortsett fra at hun er heldig, fortsatt i live. Ifølge offerets familie kunne tragedien vært unngått dersom politiet hadde opptrådt mer proaktivt.

Faktisk hadde sjåføren, en 81 år gammel mann, allerede drept en fotgjenger på samme bulevard tre måneder tidligere. «Politiet bør holde tilbake denne mannens førerkort», forklarer advokaten til den døde Marcelines datter. Verken administrasjonen eller retten tilbakekalte konsesjonen. Maitre May er en variant på Sarah Vogelhut. «Jeg forstår ikke hvorfor hun ikke gjorde det. Min klient forteller meg ofte at hun mistet sin beste venn. Hun forteller meg at hun var utrolig nær faren sin, i sykehussengen hans, i raseri da han fikk vite at sjåføren allerede hadde drept noen bak rattet Hvordan i dag politiet, justis, En drapslærer forlot, sikkert vilkårlig, muligheten til å kjøre?

Tragedien kunne vært unngått for jenta og hennes advokat. «Første gang er det ikke noe passende svar. Bør ikke førere av førerkort fortsette å omskolere seg? Jeg tror det. Vi kan ikke hente Marcel tilbake, men vi må sørge for at det ikke kommer en ny. Aldri igjen, » insisterer advokaten.

På dette tidspunktet erklærer RMC at Justice har akseptert sitt ansvar. «Onsdag kveld plasserte frihets- og varetektsdommeren sjåføren under rettslig varetekt. Han har fått kjøreforbud. For sent å hevne en tapt familie.