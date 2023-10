«Jeg glemte å spise»: Maxime Le Forestier forteller om årsakene til ubehaget sitt på scenen

Gjest på «Lay Journal Etnisitet». RTLLørdag 28. oktober ga Maxime Le Forestier betryggende nyheter om helsen hans. 17. oktober ble sangeren syk på scenen under en opptreden i Antibes. Han ga forklaringer.

«Jeg glemte å spise»Maxime Le Forestier var enig med et smil. «ettermiddag og dagen før»Han avklarte. «Men dette er ting jeg gjør ofte, og nå, i min alder, er det ikke mulig»Senere sa han opp selv.

Maxime Le Forestier kollapser på scenen, artisten forlater (VIDEO)

Mens han indikerte at han var «overrasket over støyen den laget», erklærte den 74 år gamle musikeren at han ikke var redd: «Sønnen min, musikerne mine, teknikerne mine var redde. Men jeg er ikke. Jeg rørte ikke gulvet uansett. Jeg mistet ikke bevisstheten. » Ifølge publikum i rommet, skyndte sønnen Arthur, en av de tre gitaristene som fulgte ham på scenen, seg bort for å hjelpe ham.

Nedrykket til garderoben på grunn av sykdommen, ønsket Maxime Le Forestier å gå tilbake til scenen, med noen få sanger igjen å komponere, men publikum hadde allerede forlatt lokalene, husket han morsomt. «Det ga meg flom av hengivenhet og uttrykk for sympati. Det var hjertevarmende,» La til artisten «Men det var enda mer overdrevet, fordi jeg ikke hadde noe.»