«Jeg godtar ikke unnskyldningene dine, de er uærlige»: Chris Rocks bror anklager Will Smith

Denne 27. mars vil definitivt sette arr. Den kvelden slo Will Smith Chris Rock etter en spøk om konas hår. For komikeren som deltok på Oscar-utdelingen den gangen, var det ikke klart at Jada Pinkett Smith led av alopecia.

Etter denne scenen, som hadde en enorm innvirkning på media, vant Will Smith prisen for beste skuespiller for sin opptreden i «The Williams Method». Fra den kvelden ble Will Smiths planer kansellert etter hverandre. Chris Rocks bror Kenny snakket i Los Angeles Times. «Broren min truet ikke Will Smith. Han viste ingen respekt for Chris og slo ham ned foran millioner av tilskuere.»Han begynte.

Ifølge ham håndterte ikke akademiet ting ordentlig under denne hendelsen. «Han burde vært tatt ut. Jeg holder dem ansvarlige for det som skjedde. Han kunne ha gjort så mye verre mot broren min.»

Hvis han ikke hadde sett live-opptakene, kunne ikke denne 42 år gamle skuespilleren og forretningsmannen ha glemt hva som skjedde. «Det gjør meg gal å se denne scenen om og om igjen fordi jeg ser en kjær bli angrepet og det er ingenting jeg kan gjøre med det.» Han ønsket å beskytte Chris Rock fra alle tvilsomme vitser. «Vitsen var humoristisk, men ikke morsom. Hvis Jada hadde visst at han hadde alopecia, vet jeg at han ikke ville ha spøkt med det.»Han la til.

«Jeg godtar ikke unnskyldningen hans»

Siden den gang har alt skutt fart for Will Smith. Skuespilleren ba om unnskyldning for handlingen. Academy of Oscars har kunngjort at de vil starte en etterforskning og søke godkjenning. Den tidligere prinsen av Bel Air har frivillig trukket seg fra Oscar-akademiet, mens sistnevnte skal ta stilling til saken 18. april. Ifølge Kenny Rock burde akademiet gå lenger og kaste ham ut av statuen uten å invitere ham til fremtidige seremonier.

Will Smith ba også offentlig om unnskyldning til Chris Rock. Ugyldig unnskyldning ifølge offerets bror. «Situasjonen ville vært annerledes hvis han hadde bedt om unnskyldning fra starten og gråt på scenen da han vant Oscar. Men det gjorde han ikke.»Han påpeker. «Jeg godtar ikke disse unnskyldningene fordi jeg ikke tror de er oppriktige. Jeg tror hans presseansvarlige og hans underordnede foreslo at han skulle gjøre det.»Han fullførte.

En ting er sikkert, denne historien er ikke over enda og er langt fra begravet.