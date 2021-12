Tracy Scholes, 57, fra Storbritannia, var en av de første kvinnene som kjørte buss i Stor-Manchester for 34 år siden. Men i forrige måned takket sjefene for busselskapet Go North West Limited Tracy, som følte at hun ikke lenger var god nok til å kjøre kjøretøyene deres trygt.

Fagforeningen ga Tracy en annen rolle i selskapet, men med færre timer og mindre lønn ville det forårsake «økonomiske vanskeligheter». Tracy fikk sin 12-ukers varsel etter å ha blitt avvist for den nye stillingen, og har nå anket avgjørelsen, ifølge Manchester Evening News.

I dagene etter publiseringen av historien hans fikk sjåføren støtte, blant annet fra britiske kjendiser. “Jeg hadde ikke forventet noe slikt,” sa han. “Folk jeg ikke kjenner kontakt meg”

Tracys kolleger har startet en underskriftskampanje for å beholde jobben hennes: hun har nå over 1700 underskrifter! “Dette er en kompleks sak og ankeprosessen pågår,” sa en talsmann for Go North West. “Derfor er vi ikke i stand til å kommentere ytterligere på dette stadiet.”