På sitt stramme budsjett måtte studenten finne ut hvordan hun ikke skulle betale denne billetten. «Jeg sa til meg selv: «Jeg trenger ikke denne boten, jeg er student», men jeg hadde vanskelig for å forklare hva jeg mente. Så jeg tenkte jeg skulle se om ChatGPT kunne gjøre det for meg,» han fortalte BBC.

Som vanlig parkerte 22 år gamle Millie på gaten ved siden av huset sitt. Men til hennes overraskelse fant hun denne gangen en parkeringsbot. Hvis den unge kvinnen lurte, hadde hun all rett til å være der.

Bingo for Millie som får et helt standardsvar. «Jeg ga alle detaljer om hvor og når hendelsen fant sted, hvorfor jeg ble bøtelagt og den beste referansen. Jeg mottok et personlig, perfekt formulert svar i løpet av minutter. »