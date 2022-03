«Jeg håper at mitt offer ikke er forgjeves»: Russisk journalist som direkte utfordret Putin «Jeg er veldig bekymret for hans sikkerhet»

Fra mandag kveld, bilder av denne russiske journalisten Avlyttet kollegaen sin midt i TV-nyhetene Propagandaen til de regjerende mediene gikk verden rundt og fordømte den militære aksjonen i Ukraina. Det lærte vi i går Marina Ovsyanikova Han ble arrestert og senere løslatt En bot på 30 000 rubler ble ilagt (Omtrent யூ 250 med gjeldende priser) for «administrativt lovbrudd». Han sa til AFP at han ønsket å hvile etter en svært vanskelig test, men han var optimistisk angående hensikten med handlingen. «Livet mitt har forandret seg mye, det er det sikkert. Glad jeg ga uttrykk for det jeg mente. Det viktigste er at det er en ny trend nå: andre journalister følger meg «, kunngjorde hun.

Denne onsdagen er han i sin stilling, men delte frykten i et TV-intervju med Reuters, rapporterte The Guardian. «Jeg tror jeg gjorde det, men nå forstår jeg omfanget av problemene jeg står overfor, og jeg er selvfølgelig veldig bekymret for sikkerheten min«, sa hun. Den unge kvinnen som jobbet med produksjonen av Pervi Kanal (Russlands første kanal) følte seg ikke som en heltinne, men» (hun) Offer er ikke forgjeves, folk vil åpne øynene«.

Selv om han ble løslatt på tirsdag, står han fortsatt overfor kriminelle anklager og alvorlig fengsel. Tirsdagens høring var ikke direkte dedikert til Marina Ovsyanikovas aksjon på Pervy Kanal, men samtidig ble det sendt en video på Internett som fordømte russiske troppers inntog i Ukraina. Advokaten hans sa til AFP at han fryktet at han ville bli tiltalt for å ha publisert «falsk informasjon» om det russiske militæret, en forbrytelse som kan straffes med opptil 15 års fengsel.