“Jeg har aldri sett noe lignende”, forventet hun ikke

Shona ble overrasket over å finne et egg på bananstammen. Når den plutselig klekker, forventer hun å finne en mordedderkopp …

Shona McKenzie brukte muligheten til å kjøpe bananer som mellommåltid ved å gå til den ukentlige shoppingen. Mens hun var hjemme i Glasgow, Skottland, la hun merke til at et lite hvitt egg var fanget inne i stammen. “Først trodde jeg at det var en killer edderkopp,” sa han til Mirror. “Jeg ville ikke at hun skulle klekkes inn på rommet mitt, så jeg tok henne ut for å legge henne under vasken og vaske henne.” Men da jeg kom til kjøkkenet, falt egget av og det klekket! “

En liten rosa skapning kom ut av egget. Den 20 år gamle studenten ringte sin biolog til far og prøvde å finne ut hvilken type det var. “Jeg har aldri sett noe lignende før. Jeg trodde det kunne være en firfirsle fordi bananen kom fra Peru. Han beveget seg ikke. Jeg viste den til samboeren min og sendte bilder til pappa, men kastet den i søpla . “

– Slike hendelser er utrolig sjeldne, og vi har prosesser på plass for å forhindre dem, sier en talsmann for supermarkedskjeden. “Vi har kontaktet kunden for å be om unnskyldning for ulempen og har tilbudt refusjon og en velvilje gest.”