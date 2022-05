Jeg har fått nok av disse praksisene.

«Jeg har fått nok av Megas praksis,» klager Tom til kollegene våre ved HBvL. Mega, kraftleverandøren hans, informerte ham om at han snart ikke ville ha strøm hjemme. Fordi ? Ubetalt forskuddsfaktura. Faktisk gjorde han ikke opp forskuddsregningen på €527, etter å ha bedt Mega om å endre den. Dette ble økt uten hans samtykke. Problem: Han kan ikke endre det.

«I november fikk kunden en e-post der vi tilbød oss ​​å øke forhåndsprisen hans fra desember», forklarer Mega til kollegene. Han hadde muligheten til å avslå det. Han gjorde ikke. Tom ringte leverandøren sin da forskuddsregningen hans ble økt. Enten for sent. Deretter ble desemberregningen hans betalt flere måneder for sent, uten tilbakekallingskostnader, og det er grunnen til at kontraktsoppsigelsesprosedyren ble lansert av leverandøren.

Tom er endelig i stand til å holde kontrakten sin og har muligheten til å angi beløpet for neste forskuddsfakturering.