«Jeg har ingenting… de så sikkert kortet mitt da jeg betalte på Aldi» (bilde)

«Mens jeg var hjemme, fikk jeg en telefon på fasttelefonen min. «En person med nederlandsk aksent fortalte meg at hun var en ING-ansatt og spurte meg om jeg hadde mistet bankkortet mitt», forklarer Françoise, men fortalte personen direkte på telefonen at kortet ikke var tapt.

Hver dag jobber 89 år gamle Francois Vissers som kurer for å supplere sin magre pensjon. Men en grusom handling fikk ham til å miste sparepengene sine. En falsk bankansatt svindlet Belgia fredag. «Mine hardt opptjente penger. Det hele startet plutselig», vitner François trist.

Svindleren spurte François om han hadde andre bankkort. Ettaganier tok de to andre kortene sine og la alle tre på bordet. Men svindleren ba François om å gjøre noen tester. Han ba henne slå på datamaskinen og laste ned «anydesk»-applikasjonen. «Da måtte jeg gi ham nummeret jeg så på skjermen min. Etter en stund dukket ING-logoen opp på dataskjermen min sammen med bankkontoene mine. På den tiden kontrollerte han datamaskinen min eksternt, forklarer Francois.

Men da François «bankfunksjonær» fulgte musen langveisfra mens den beveget seg over skjermen hans, la han merke til at beløpet på sparekontoen hans plutselig hadde falt dramatisk. Av de 9.505 euroene han hadde, hadde han allerede bare 2.665 euro igjen! Plutselig forsvant 6.840 euro.

«Pengene forsvant også fra brukskontoen min. Totalt var det mer enn 8.000 euro. For mine hardt opptjente penger, til tross for min alder på 89, jobber jeg som kurer i et transportselskap hver dag, beklager åtteåringen. «Jeg kan ikke gå på krisesenteret fordi jeg ikke kan møtes økonomisk. Men jeg taper alltid alle pengene mine på denne måten,» ryker han.