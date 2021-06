Jeg hater å innrømme det, men jordbruksprogrammet til Jeremy Clarkson er et veldig bra TV-show TV og radio

YDet er en kommentar om Jeremy Clarkson. Dette er forståelig. Han har også vært en del av det britiske livet siden slutten av 80-tallet: først som en BBC-duo Curio iført en skinnjakke, deretter som en forløper for Millennium Top Gear-renessansen og senere som en av de bestselgende lærerne i Storbritannia, og senere han Det stakk produsenten, Så han Ferdig på Amazon, Nå, på en eller annen måte, presenterer han Hvem vil bli millionær? Og har mange armbånd. Den var 35 år lang.

Men nå vet du vagt hvordan du føler om Clarkson. Du tror han er helt blodig, provinsielle pappaer vil at de skal unnslippe, men kan ikke (han røyker! Han graver i Greta Tunberg! Hun har kjæreste!); Eller tror du han er en modig, uutholdelig fattig mann som nesten er ansvarlig for den varige bilkulturen i dette landet, vi vil aldri riste så lenge vi alle lever, Amen. For min del kan jeg ikke nekte for det Jeremy Clarkson Det er glamour, jeg skal ikke late som om han ikke laget god TV, men jeg fant tålmodigheten min for ham “Nå tuller jeg” Du vet det fordi jeg senket stemmen min“Levering slites opp stål.

Uansett, her er han På en gård. Den omtrentlige ideen til Clarkson’s Farm (11. juni, Amazon Prime Video) er at Jeremy Clarkson – en absurd velstående mann som har skrevet bøker i årevis om hvor misfornøyd han er, og som driver produksjonsbedrifter og viser hvor han kjører bil, “Aha! – eier en gård. Det har vært bra i 11 år, men nå har bonden som drev det pensjonert seg Jeremy Clarkson skal kjøre den i stedet. Den eneste mulige ulempen? [Hooked finger to mouth, stout jeans pose, pause for realisation] Han driver aldri gård I livet hans.

Det er selvfølgelig et tynt paradigme, men det er denne lille forandringen som virkelig gjør jobben: etter år med fjernsyn som trakk Clarkson inn i en slags allvitende, jeans og en blazer pappa-gud, er han nå feil tull, stadig på føtter Gården er omgitt av mennesker som vet hva de gjør. Han etterlater seg massevis av frø på kanten av en låve, og de strikker seg sammen som et teppe. Han kjøper en mer kompleks traktor som ingen vet å bruke. Han installerer sitt eget elektriske gjerde – ja, ja – for å elektrifisere seg selv. Han er i gjørma, ikke ha i et studio med en kjendis, og det er så gøy å se på.

Har jeg lov til å si det? I Verge? At det nye Jeremy Clarkson-showet er interessant? Jeg har sendt e-post fremover, og det er riktig, så: uten posering, med riktig mengde utsikt over det britiske landskapet om sommeren og høsten og våren, fungerer showet virkelig. May og Hammonds lyse Clarkson finner den perfekte folien i Caleb Cooper, en lokal, tåpelig bondegutt som snakker til Clarkson i fullstendig og ubevæpnet ærefrykt.

Hvis du har en mening om Jeremy Clarkson – og som diskutert, gjør du – ingenting kommer til å endre seg om det. Men hvis du allerede liker ham, vil du at han skal dyrke en gård. Det er rett og slett bare God TV.