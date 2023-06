Jeg holder iPhone veldig nær øynene

Den neste versjonen av iOS for iPhone er allerede tilgjengelig i beta for utviklere. Etter flere dager med forsøk klarte jeg å se. Det er allerede noen hyggelige overraskelser i denne oppdateringen.

Nye versjoner av iOS og Android følger hverandre år etter år, og det kan noen ganger være vanskelig å bli begeistret for nye funksjoner. Det gjentas ofte at systemene har modnet og at vi ikke kjenner fortidens revolusjoner. Så, uten noen spesielle forventninger eller spenning, installerte jeg iOS 17 i beta på iPhone 14 Pro for å teste de nye funksjonene. for arbeid«Konklusjon: Gode overraskelser og versjonen jeg har Jeg vil installere på min personlige iPhone.

iOS 17s nye virtuelle tastatur aHan startet

Vi starter med en mindre visuell innovasjon, men en som vil forandre hverdagen din med iPhone. Apple lovet å erstatte autokorrekturmotoren, og effekten er til og med på fransk. Det er en sann glede å endelig finne et selvkorrigerende system med det konkurrenter som SwiftKey tilbyr. forlater»Men fortsatt«Som vil være»Men fortsatt«Ja, du er ikke den eneste med dette grunnleggende problemet med fransk.

Den nye maskinen forstår også bedre betydningen av en setning for å gi passende rettelser. Den viser deg ved å understreke med blått opptil flere ord i setningen for å danne en sammenhengende del. Det virtuelle tastaturet er noe vi bruker overalt på iPhone, enten for å undersøke, kommunisere med våre kjære eller dele på sosiale nettverk.

Å ha en så betydelig endring i en så grunnleggende murstein på smarttelefonen din, endrer nødvendigvis situasjonen. Alt er ikke bra. Vi kan fortsatt observere korreksjoner ved siden av platen. Ingenting er for smertefullt, spesielt når du manuelt går tilbake til autokorrigeringsverktøyet, som automatisk korrigerer korrigeringen. Følger du med?

Så nær øynene og så langt fra hjertet

En annen flott ny funksjon i iOS 17 som er tilgjengelig i denne betaen, er muligheten til å kontrollere avstanden du holder iPhone når du leser eller ser på en video. Til dette bruker enheten TrueDepth-kameraet (Face ID) for å beregne avstanden mellom øynene og skjermen.

Det var her jeg fant meg selv å holde iPhone for nær øynene mine med jevne mellomrom. Datamaskinen vil advare deg med et bilde som tar hele scenen og ber deg gå tilbake. Inntil du gjør det, vil meldingen være nedtonet og du vil ikke kunne forlate siden. Det er litt aggressiv som metode, spesielt siden det ikke stopper videoen du ser på. Du mister med andre ord bildet på sekunder.

For de som ikke liker at iPhone dikterer visuell avstand, er denne funksjonen et alternativ som kan deaktiveres. Gå til delen «skjermtidAngi disse alternativene.

Et morsomt nytt klistremerkesystem

Enten det er i iOS eller i andre oppdateringer Apple har planlagt i år for macOS, TVOS eller WatchOS, ser det ut til at mellommenneskelig kommunikasjon er kjernen i selskapets bekymringer. I denne betaen tar den form av nye klistremerker allerede i iMessage.

Gjenbruk av iOS 16s flotte intelligente klippesystem gjør dem superenkle å lage. Det er synd at det er begrenset til Apples app, og det er egentlig ikke mulig å bruke klistremerker på Slack, WhatsApp, Discord eller andre steder.

Merk at det også er her vi berører litt Apples nye estetiske stil. Selskapet har også omarbeidet utvidelsestilgangsmenyen for iMessage. Nå er det et listesystem med Apples første apper og apper fra andre utviklere. Utseendet står i kontrast til andre tilbud på iOS, vi har en liste med røkt glasseffekt og polstringselementer. Dette er den første steinen før iOS 17s kommersielle utgivelse, som vil gjøre utseendet mer kompatibelt, eller en bredere redesign av iOS.

En ansiktsløftning i kommunikasjon

Bilder av deg og vennene dine vil ta mer plass i iOS 17. Nå kan du sette opp en profilside på din iPhone, enkelt dele via AirDrop. Bildet tar litt av stilen til iOS 16-låseskjermalternativene, og går gjennom bildet ditt i avatar- eller portrettmodus.

Du kan også angi disse alternativene for kontaktene dine. Når de ringer deg, vil iOS 17 vise bildet i fullskjerm, og det ser mye bedre ut enn tidligere versjoner. Igjen en ufarlig forandring, men velkommen til å modernisere opplevelsen.

Det mangler fortsatt ting

Vi ønsker å gi deg den første oppfatningen om de nye funksjonene til iOS 17 her, men dette er tross alt den første betaversjonen av systemet. Den mangler fortsatt mange av funksjonene som Apple annonserte, for eksempel ankomsten av en journal-app, føring av dagbok eller sanntidstranskripsjon av talemeldinger. StandBy, som tilbyr en ny horisontal visning, er også tilgjengelig for ikke-abonnenter.

Vil du bli med i et interessefellesskap? Vårt paradoks Vi ønsker deg velkommen, dette er et sted for gjensidig hjelp og lidenskap for teknologi.