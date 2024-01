«Jeg kan ikke lenger foreta betalinger»: Etter å ha byttet fra bpost til BNP har mange kunder ikke tilgang til den nye bankappen sin

Siden mandag 22. januar har bpost Bank offisielt forvandlet seg til BNP Paribas Fortis. I helgen byttet nesten én million kunder bankinstitusjon. Men mange mennesker, som vitner via den oransje «varsle oss»-knappen, hevder at de ikke lenger har tilgang til de nye bankkontoene deres. «Jeg har ikke lenger tilgang til kontoen min«,»Jeg vet ikke lenger hvordan jeg skal gjøre transaksjoner«Totalt er det mer enn ti attester fra tidligere bpost-kunder som ble BNP denne mandagen, og som opplever problemer med sin nye søknad. Siden 22. januar har nesten en million kunder byttet fra bpost til BNP Paribas Fortis, som har blitt én samlet bedrift. Les også Stor endring fra mandag: 1 million kunder endrer bankregulering denne helgen

Banken implementerte denne endringen i løpet av helgen, og det ser ut til å ha komplisert livene til noen kunder, som Kevin, en tidligere bpost-kunde, som ikke kan koble seg til sin nye bankapp. Han indikerer i sitt vitnesbyrd, som han mottok via den oransje «Varsle oss»-knappen, at han ikke kan kontakte sin nye bank: «Det ser ut til å ikke være nok ansatte til å møte etterspørselen fra tidligere bpost-kunder. Etter å ha problemer med å koble til den nye BNP-appen min, prøvde jeg i to dager å kontakte dem for å løse problemet mitt og få tilgang til kontoen min for å foreta betalingene mine«. READ Jerry fra Limburg reiste mer enn 1 million kilometer med bilen sin: "De vil alle vite hemmeligheten min"

-->

Og likeledes for Bertrand,Selv om jeg ble informert om endringen i helgen, kan jeg ikke logge inn via Easy Banking-appen. Det er også umulig å få en Fortis-rådgiver på telefon.Og Alice, hvis mor ikke lenger vet hvordan de skal gjøre konverteringer: «Moren min har hatt problemer med å koble til siden i går, kontoene hennes er sperret og kortet hennes også, så hun vet ikke hvordan hun skal betale regningene og handle mat! Det er umulig å kontakte dem siden i går!«

Svar fra BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis indikerer at lagene styrket seg med 30 % etter overføringene, – Noe som gikk veldig bra«, sier Hilda Junius, BNP-talskvinne.bpost-appen fungerer ikke lenger, så nye kunder må installere Easy Banking-appen«, angir banken. Merk at det er nødvendig å ha en kortleser under den første tilkoblingen. «Men bpost er kompatibel«.

For å kunne logge inn på din nye konto, må du ha:Kortet hans, samt leseren og det nye kundenummeret. Ikonene forblir de samme«, spesifiserer BNP, hvis problemer er forbundet med feil bruk.»Easy Banking fungerer ikke som den gamle bpost-appen, og dette kan være forvirrende for noen mennesker. Du må også sørge for at dataene (ID-kort, adresse osv.) er oppdatert. Hvis problemet vedvarer, råder jeg nye kunder til å gå til et byrå, hvor det er lettere å gi råd til folk«.