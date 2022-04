«Jeg kan ikke si om hun vil lykkes. Livene våre er knust.»

På Valentinsdagen 14. februar falt himmelen over en familie i Meurthe-et-Moselle. 12 år gamle Lena ble syk etter å ha spist en Buttoni-stekt pizza kjøpt på et supermarked. To måneder senere er den unge kvinnen fortsatt innlagt på sykehus i Nancy, hvor hun er i en «vegetativ tilstand». Cédric og Sophie, foreldrene hans, gir et sterkt vitnesbyrd til RMC i dag.

Fordi denne Fraich’up-pizzaen ikke opprinnelig ble konsumert av familien. Hun byr på seg selv «regelmessig» og hun berømmer «litt nytelse». Etter denne 14. februar var ingenting som før: Lena ble kjørt til sykehuset med sterke magesmerter. Dommen faller raskt: hevelse i tarmen. Ingenting «alvorlig» og tenåringen kan reise hjem. Å ringe en fastlege er det eneste rådet som gis til foreldre.

Men på kvelden forverres situasjonen. Lena kommer tilbake til legevakten. Videre analyser gir en mer alvorlig diagnose: f.eks. Målvakt. «Giften var høyt i hjernen. De bestemte seg for å legge henne i koma, unngå for mye smerte og lette hennes lidelse litt,» sa faren hennes.

Nå lever Lena «med store skader i frontallappen og baksiden av hjernen». Hun kan ikke si at hun kommer tilbake. «I dag kan ikke legene fortelle oss om hun vil bli dratt bort. Hun er fortsatt i vegetativ tilstand. Det er så vanskelig å se henne slik. Vi snakker med ham, men ingenting. (…) Livet vårt er knust, sier moren.

Cedric, far legger til: «Legene er ikke optimistiske. Dagene hans kan være slik til slutten. Ingen gode, betryggende ord. Nevrovitenskapsmenn har gjort det klart for oss at det ville være løgn om noen kom for å fortelle henne at hun ville gå og synge igjen. Legene sier det er en livslang kamp.

Eller hvordan en «5-melks pizza» ødela en familie og en tenåring. «Hun er låst inne i kroppen nå», sa pappa til Figaro for noen dager siden.

EN Jackpot Den ble åpnet av to medarbeidere og venner av Lenas foreldre for å hjelpe dem med å takle denne prøvelsen.