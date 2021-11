Denne pensjonerte læreren er sint over at strandhytta hans ble fjernet etter at han parkerte Mercedesen sin på en privat parkeringsplass.

Michael Spicer nærmet seg det nye sitterommet sitt ti meter unna ved å bruke parkeringsplassen ved vannkanten i Coring-by-Sea, West Sussex. Sinte lokalbefolkningen la til og med igjen notatene hans og hunderester for å flytte bilen hans.

Kommunen griper til slutt inn ved å ta tilbake strandhytta sin. – Uten at jeg visste det, tok de strandhytta min, sa Sun, en tobarnsmor, til Online. “Da jeg kom tilbake, var strandhytta borte. Jeg kollapset nesten.”

Etter å ha forlatt familiens hjem i Oxfordshire, kjøpte Michael rommet sitt i april 2020 for rundt 000 18 000. Ifølge ham var eiendelene hans fortsatt inne da han ble overført til rommet, og han vil bli bedt om å betale over 1000 euro for å hente dem. Hvis kvinnen kontakter byen flere ganger, sier hun at hun blir fullstendig ignorert. Hun vil nå gå til tingretten og håper at byen vil gi henne verdien av rommet hennes.

“Vi beklager å høre det, men for første gang på nesten 25 år måtte vi evakuere en av strandhyttene våre,” sa en talskvinne fra Worthingborough Council. Han konkluderte.