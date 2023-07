«Jeg kunne ha tjent en formue…»: Christophe Willem, eks-smugler i X-filmer, sanger avslører sin ungdommelige dårskap

Vi trodde aldri han kunne! Veldig populær siden slutten av 2000-tallet og dens utseende Ny stjerne, Christoph Willem blir sjelden snakket om for sitt personlige liv eller eskapader. Men på college nølte han ikke med å organisere en ekte transport, som han nylig sa i et Bobsleigh-intervju.

På Pizza innrømmet sangeren at «Høyskole«, solgte han til vennene sine erotiske filmer som ble sendt hver uke.»Da jeg var ung, hadde foreldrene mine Canal+ og du hadde sexfilmer den første lørdagen i måneden«, sa han. Før han husket, smilte: «Siden jeg var den eneste i klassen min med en forelder som hadde en dekoder, ble jeg fortalt: «Du kan ikke ta opp…». Så jeg fant et system der jeg skulle spille inn en reprise klokken tre eller fire om morgenen og gå ned baktrinnene og hente båndet. Selges dagen etter!«

«Så hver mandag morgen…«, begynte Christoph Willem sin samtalepartner før han kuttet ham: «Helgen var over og jeg solgte den til to eller tre gutter i klassen min som ville ha den. Jeg kunne ha tjent en formue på musikk!«. Bekjennelser gjort med et smil: Den unge mannen visste at disse små dårskapene fra ungdommen ikke hadde noen stor effekt!

Hans personlige liv er forstått

Videoen hvor han også snakker om sitt personlige liv: Takk for at du har det «Testet«Menn og kvinnerhva»Komplisert«På grunn av hans forhold»Folk er dobbelt sjalu«, forklarte han hvorfor han aldri viste personen han delte livet sitt med.

«Jeg vet ikke hvorfor jeg skulle avsløre livene til folk med meg som er i veldig tradisjonelle yrker. Å bli «mann eller kvinne» er voldelig når du ikke gjør noe for å være i rampelyset. Og jeg fant ut at det ikke ga meg mye informasjon om musikken min. Det er personlig«, forklarte han med overbevisning og humor.

I dag en god utvikling som beviser at sangeren er flink og har det gøy i joggeskoene!