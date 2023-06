«Jeg kunne ikke slutte å gråte, jeg var hysterisk»

De dårlige nyhetene kom en uke etter at den 36 år gamle briten Hayley Beale sa ja til Darrens livs kjærlighet. Men den unge kvinnen hadde planlagt alt halvannet år i forveien. Men eventyret blir raskt til et mareritt når Haley får vite at mottakslokalet stenger, 11 dager før bryllupet.

Bryllupet hennes er planlagt til 17. juni på Haleys drømmested. Men den 6. fikk hun beskjed om at bryllupslokalet hennes holdt på å stenge og hun måtte finne et annet. Dette var en stor skuffelse for den unge kvinnen som begynte å gråte hysterisk.