«Jeg lider»: ødelagt, en arving nekter å søke arbeid fordi hun ikke har tilgang til farens store rikdom (video)

I følge Daglig postKlarhet Brown burde få 8 millioner euro, men situasjonen er komplisert. Fordi hun ikke oppfylte to viktige betingelser, frigjorde ikke personene som var ansvarlige for å beskytte farens vilje midlene..

Kvinnen fra Sydney, Australia, utfordrer for tiden testamentet i retten, og hevder at betingelsen hun påla fondet var usant. Den tidligere privatskoleeleven hevder å leve i velferd sammen med sin kone Lauren og en voksen datter.

Claires far Chris mottok et stipend på 330 pund i uken.fortsatte å kutte ham av«.

Da Chris døde i januar, dro han Claire 8 millioner euro, hvis hun får jobb eller gir et bidrag til fellesskapet. Han hevder å lide av hyperaktivitetsforstyrrelse og er ute av stand til å jobbe alene (ADHD).

Claire Snakker på showet a Strøm Sak I dag er det 21. juni 2022. Broken Heir lansert: «Gi meg det som er rettferdig. Jeg sliter. Kan du stoppe alt «Han Ønsker å finne en Bruk «. Jeg var konstant ødelagt og det var ingenting jeg kunne gjøre med det«.

Hun har Bekreftet Ville ha vært «Økonomisk misbruk«Av faren. «Jeg forstår hvorfor disse menneskene vil at jeg skal være et aktivt medlem av fellesskapet, men du må se på diagnosen min og innse at det ikke vil skje. Jeg vil ikke lære å kjøre bil fordi jeg sliter ADHD. Jeg fikk oppmerksomheten til en mygg.«

Claire Høyfunksjonell autisme ble også diagnostisert. Lauren sa at kona hennes sliter med daglige gjøremål og har en liste over grunnleggende påminnelser, inkludert hva hun skal spise.

Lauren sa: «Hun har ingen administrativ funksjon i hodet. Kattene våre får ikke mat, de sulter – fordi hun ikke husker hva de skal spise.«

Familien hans sier imidlertid at sykdommen hans er en unnskyldning. «Ser etter en betinget jobb. Den andre kategorien var å bidra med noe til fellesskapet. Kryss av i disse to boksene og få tilgang til alle pengene du ønsker«, Jimmy, sa fetter Claire. «Vi ønsker at hun skal finne seg en jobb og bidra til fellesskapet. Vi er på slutten av vår kunnskap. Vi bare elsket det Claire.«

Den eneste referansen til Claire Deltidsjobb i sin søknad Understreke Australia. Hun jobbet også som bartender, men i under en time.