«Jeg måtte gjøre det foran BH-ene»: et «sexy» bryllupsforslag i en Leclerc-butikk

Mange forestiller seg forespørselen deres rett ut av en drøm, et øyeblikk på en himmelsk strand, ved foten av Eiffeltårnet, på toppen av et fjell.

For hennes del valgte ikke Sylvies partner, en fransk kvinne, akkurat denne typen pittoreske beliggenhet for å gå ned på ett kne. Etter 10 års forhold bestemte denne franskmannen seg for å spille det originale kortet. Den 21. november overrasket Leclerc alle da han befant seg bak en mikrofon i et supermarkedsmottak.

Personalet har tilsynelatende filmet videoen der mannen kunne høres uttale seg. «Først vil jeg takke vertinnene og ledelsen for at jeg fikk snakke i mikrofonenHan begynner. Jeg vil gjerne fortelle min kone, hun heter Sylvie, vi har kjent hverandre i ti år. vil du gifte deg med meg«

Men det stoppet ikke. Den heldige mannen var ikke foran ham på det tidspunktet, langt ifra. «Ikke beveg deg, jeg kommer til å vite svaret ditt”, sa han og begynte å lete etter henne i supermarkedet. Så han gikk ned på ett kne i undertøysavdelingen. «Dessverre gjorde jeg det foran BH-en og jeg hadde ingen hell, men jeg visste ikke hvor den var da jeg skulle hente den i butikken.”, forklarte mannen til France Bleu media. Til glede for butikkens kunder aksepterer Sylvie giftemålet.

Situasjonen unnlot ikke å underholde nettet, som ikke manglet hån. «Leclerc er rett og slett en sublim påstand innen forkortelser,» sier en. «Du trenger ikke å be om en bryllupsmeny, det er definitivt salat i store salatboller,» spøkte en annen.