Ayan Niku Onat, for et år siden, var lastebilsjåfør. Men i juli i fjor ble mannen funnet skyldig i en avskyelig handling som tok livet av tre personer. Ayan, en gift far til en datter, forårsaket en forferdelig ulykke på motorveien A1 i County Durham, Storbritannia, etter å ha brukt telefonen mens han kjørte. Og på en trafikkert motorvei gikk trafikken sakte og det fikk alvorlige konsekvenser.







Lastebilen hans traff flere biler før den brant i brann. Vitner beskrev også krasjet som å ligne en «bombeeksplosjon». Paul Mullen, Elaine Sullivan og David Daglish mistet livet på tragisk vis i stykket. Så da sannheten kom frem, ble familiene enda mer sjokkert: Ian surfet på «datingsider for voksne».

Under rettssaken ba mannen om unnskyldning for terroren han hadde forårsaket. «Da jeg så videoene, jeg… jeg vet ikke, jeg kan ikke forklare det. Det var veldig irriterende å vite at jeg var den eneste som gikk gjennom bilene. Jeg mener ingen skade, det er bare nok en dag på jobben min. Jeg ville ikke at det skulle være slik, og jeg er veldig lei meg,» forklarte han i uttalelser rapportert av flere britiske medier.

«Jeg måtte forstå at livet mitt aldri ville bli det samme igjen, at jeg måtte betale for mine feil, langt fra den virkelige verden, langt fra vennene mine og familien min. Jeg har aldri hatt sjansen til å be om unnskyldning eller be om unnskyldning til dem som mistet sine kjære,» la han til.

Ayan Niku Onat ble dømt til åtte år og ti måneder i fengsel.