«Jeg ønsket å trene et lag som er i stand til å være blant topp 3, men…»: Ivan Legou spiller med åpenhet – Doud Le Football

Evan blir kalt tilbake til Lego Standard i denne andre delen av sesongen. Kroaten ønsker å få klubben ut av en situasjon som ikke passer ham.

En veldig oppmuntrende uavgjort mot Dortmund (3-3) og en første seier mot FC Lucerne, standard Treneren hans ser ut til å reagere godt på endringen. Ivan Lego må nå snu laget etter noen tøffe måneder.

Treneren innrømmet imidlertid overfor RTBFs mikrofon at han trenger å vanne vinen sin: «Da jeg begynte å diskutere med managerne, sa jeg at jeg vil trene et lag som er i stand til å være blant topp 3. Det er dessverre ikke mulig i år. Så det tok meg en stund å forstå om jeg kunne se meg selv i dette prosjektet. Da jeg visste størrelsen på klubben, ambisjonene og fansens kjærlighet til laget sitt, så jeg andre motivasjoner. »

Nå som han er installert på benken, er Lego fullt ut involvert i prosjektet og forventer det samme fra alle: «Jeg vil at teamet skal være dynamisk, raskt, vertikalt. Du må være fysisk og mentalt klar for å spille i den høye hastigheten jeg liker. Dette er spesielt viktig i Belgia. Hvis vi ikke er 100 % fysisk, vinner vi ikke. Det viktigste forbeholdet her er at det ikke er noe kompromiss Ivan Lego.