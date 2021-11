«Jeg prøvde å redde familien min»: Skjult for prins William Kate Middleton

Denne torsdagen, 25. november, under Royal Foundations Emergency Services Mental Health Congress, avslørte prins William sin fortid for søk og redning i Royal Air Force. Han snakker om stress og angst, spesielt når han tror han har skjult det han gjør for Kate Middleton.

Royal Foundation Conference on Mental Health in Emergency Services ble holdt denne torsdagen 25. november. Under arrangementet holdt prins William en tale der han fortalte om sin tid som søk- og redningspilot i Royal Air Force.

Apropos “Stress og spenning” Han levde sitt militære liv, og Lord of Cambridge nevnte det han møtte på den tiden. «Jeg husker stresset jeg følte da jeg kom meg etter en stressende situasjon, hvis virkning noen ganger var tragisk., han sa. Jeg husker følelsen av samhørighet med teamet mitt som alltid sto sammen for å gjøre det de kunne når de delte ansvaret.

Han delte også hvordan han følte det da prins William kom hjem. Han innrømmet å ha skjult ting for Kate Middleton: “Jeg husker at jeg dro hjem med dagens stress og belastning i tankene, og prøvde å redde familien min fra det jeg så.

For å komme dem som kom etter ham til unnsetning, annonserte prins William at han ville begynne på dette Blått lys sammen, En serie aktiviteter utviklet for å hjelpe frontlinjearbeidere.